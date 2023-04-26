На Северном флоте завершилось комплексное учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, терпящей бедствие

Как отметил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Константин Кабанцов, под руководством которого проходило учение, «личный состав сил Северного флота, задействованных в учении по оказанию помощи условно терпящей бедствие подводной лодке, с поставленными задачами справился успешно, североморцы продемонстрировали высокую морскую выучку и способность эффективно решать задачи по спасению на море».

По сценарию учения подводная лодка получила повреждения в подводном положении. В район ее предполагаемого нахождения были направлены силы охраны водного района, поисково-спасательные вертолёты и суда спасательного отряда с поисковым и аварийно-спасательным оборудованием и средствами на борту.

В качестве условно аварийной субмарины выступила дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Её экипаж прошел курс аварийно-спасательной подготовки и неоднократно выполнял задачи покладки корабля на грунт.

В ходе учения были отработаны действия поисково-спасательного пункта регионального центра управления, а также дежурных сил поисково-спасательного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение проходило в несколько этапов, в ходе которых были проверены действия сил ПСО по поиску, обнаружению подводной лодки, лежащей на грунте, поиску и спасению с поверхности воды подводников, сумевших покинуть условно аварийную подводную лодку через торпедный аппарат.

Основным этапом учения стала эвакуация части экипажа подводной лодки, лежащей на грунте, в пристыкованный к комингс-площадке глубоководный спасательный подводный аппарат АС-34.

В учении были задействованы спасательное судно «Михаил Рудницкий», глубоководный спасательный подводный аппарат АС-34, большие гидрографические катера «Николай Тимошенко» и «Леонид Сенчура», базовый тральщик «Ядрин», рейдовые водолазные катера «Иван Швец» и РВК-1230, противолодочные самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12465410@egNews