Северный флот завершил в Баренцевом море проведение учений по спасению подводников с условно затонувшей подводной лодки. Участие в учениях приняло спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, водолазное судно «ВМ-277», а также авиация армии ВВС и ПВО

Как сообщает пресс-служба СФ, 29 августа на Северном флоте завершилось плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи условно-аварийной подводной лодке. В учении задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, водолазное судно «ВМ-277», морские и рейдовые буксиры, а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в том числе и дизель-электрическая подводная лодка

По данным пресс-службы, к учениям привлекалась авиация армии ВВС и ПВО - противолодочный самолет Ил-38 и поисково-спасательный вертолёт Ка-27. По сценарию учения, дизельная подводная лодка легла на грунт в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива. Поиск и её обнаружение был осуществлен как с применением надводных кораблей и судов, так и с привлечением авиации, самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПС 45 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Операция по условной доставке подводников с борта подводной лодки, лежащей на грунте на глубине 50 метров, на спасательный аппарат заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и вернулся обратно на борт судна-носителя.

На учении был отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море, от организации поиска условно аварийного объекта, до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.