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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.20 08:15

На Северном флоте завершилось учение сил Кольской флотилии по обороне арктических коммуникаций

Корабли, суда и береговые части Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно отработали все плановые мероприятия оперативно-тактического учения по отражению агрессии условного противника в ближней морской зоне и на морских коммуникациях в Арктике.

В учении было задействовано более 20 боевых кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, отработано несколько десятков учений оборонительной направленности во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота и ракетным крейсером «Маршал Устинов». Отработано управление силами в море с регионального центра управления обороной в штабе Северного флота.

Общее руководство учением осуществил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Основное внимание при отработке учения было уделено мероприятиям обороны пунктов базирования основных сил флота, отражению ударов средств воздушного нападения противника, предотвращение агрессивных действий отрядов кораблей противника, поиск подводных лодок в ближней зоне ответственности и их условное уничтожение. Были также отработаны вопросы противоподводно-диверсионной обороны кораблей и подводных лодок при стоянке в пунктах базирования и на незащищённом рейде, обороне побережья Кольского полуострова от высадки морского десанта противника.

Одновременно в прибрежных полигонах флота действовали несколько корабельных минно-тральных,  поисково-ударных и ударных группировок, а также подводные лодки соединений Кольской флотилии и подводных сил Северного флота. В полном составе были задействованы в учениях экипажи кораблей соединения охраны водного района.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, было выполнено несколько учений по противовоздушной обороне с пусками ракет-мишеней «Саман», стрельбу по которым артиллерией и зенитными ракетными комплексами выполнили экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга» и малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет».

Успешно были отработаны противолодочные задачи с выполнением практических торпедных стрельб.

В настоящее время все участники учения прибыли в свои пункты базирования и приступили к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.

 

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