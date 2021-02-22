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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.21 11:30

На Северном флоте завершился чемпионат по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города Североморска завершился открытый чемпионат Северного флота по баскетболу.

По правилам чемпионата баскетбольные команды были поделены на два дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков.

В первом дивизионе команда города Североморска «Север-баскет», в составе которой также играли бывшие военнослужащие Северного флота, завоевала «золото». «Серебро» досталось команде штаба и управления Северного флота «Северные медведи», а бронзовые награды получила команда «Гроза» армии ВВС и ПВО.

Во втором дивизионе первое место завоевала команда «Краб» бригады подводных лодок, второе заняли баскетболисты команды «Ресурс» центра материально-технического обеспечения, а третье «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения чемпионата также проводились конкурсы. Антон Кононенко «Север-баскет» признан лучшим игроком турнира. Игроки команды «Гроза» победили в двух конкурсах, Максим Мисник стал лучшим по трёхочковым броскам, а Евгений Дьяконов в конкурсе штрафных бросков.

 

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