На Северном флоте завершился чемпионат по военно-спортивному многоборью (военное пятиборье)

Чемпионат Северного флота проходил в течение нескольких дней на различных площадках Североморского гарнизона. В программу соревнований вошли стрельба из автомата из положения лежа, преодоление препятствий в сочетании с бегом на 400 метров, плавание 50 метров, метание гранат на точность и дальность, кросс на 8 км для мужчин и 4 км для женщин.

В чемпионате Северного флота по военно-спортивному многоборью приняли участие 6 команд Северного флота и 22 спортсмена.

По итогам чемпионата в 1-й группе – среди объединений флота – первое место заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота. Серебряными призёрами стали спортсмены-подводники из команды «Тайфун».

Во второй группе – среди соединений и воинских частей – лучшими признаны спортсмены из команды «Ресурс» центра МТО, второе место заняла команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка и на третьем месте команда «Циклон» центра связи Северного флота.

В личном первенстве среди женщин лучшей признана старший матрос Елена Вторая из команды «Гроза». На втором месте лейтенант Ксения Мосолова из команды «Циклон».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди мужчин в личном первенстве места распределились следующим образом: первое – старший лейтенант Сергей Ледовской из «Грозы», второе – старший лейтенант Даниил Степовой из «Грозы» и третье – старший матрос Олег Мальцев из «Атланта».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429400@egNews