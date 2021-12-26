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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.21 13:00

На Северном флоте завершился чемпионат по зимнему троеборью

В Архангельской области завершился чемпионат Беломорской военно-морской базы по зимнему офицерскому троеборью. В них приняли участие военнослужащие различных должностных категорий в трёх возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет. Они соревновались в плавание на 100, 200 и 300 метров, в лыжной гонке на 5 и 10 километров и в стрельбе из пистолета Макарова.

В первенстве приняли участие 36 офицеров, представлявших 13 команд.

Офицерское военное троеборье – это служебно-прикладной вид спорта Вооруженных сил, который ведёт свою историю с начала XX века, когда в программу летних олимпийских игр 1912 года была введена новая дисциплина – военное многоборье. Участвовать в соревнованиях по данному виду могли только кадровые военнослужащие.

В Советском Союзе он возник в послевоенные годы из многоборья ГТО и специфических, прикладных военных дисциплин, таких как: пулевая стрельба, гимнастика, плавание на 100 метров, кросс на 3 км.

Некоторые соревнования дополнялись метанием гранаты на дальность и точность, преодолением полосы препятствий 200 в сочетании с бегом на 400 метров, спортивным ориентированием, парашютным спортом, фигурным вождением автомобиля.

В 1987 году произошла важная реорганизация: внутри военного многоборья был выделен отдельный вид - офицерское троеборье. В программу нового вида спорта вошли: стрельба, легкоатлетический кросс, плавание. В зимнее время года бег заменяется лыжной гонкой.

Личное первенство определяется по числу набранных очков спортсменом, командное – сумма очков всей группы.

В зимнем офицерском троеборье может каждый себя проявить. Но для достижения высоких результатов военнослужащие должны быть разносторонне развиты. Поэтому подготовка каждого включала в себя тренировки на силу и скорость для преодоления спринтерского заплыва, на выносливость для бега, стрельбу, которая требует твёрдую руку и меткий глаз. Многое зависит и от психологического состояния спортсмена, его настроя на победу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед началом соревнований главный судья майор Иван Митин поздравил участников с началом первенства, пожелал им показать высокие результаты, проявить мастерство, волю и характер.

Лучшими троеборцами объединения по возрастным группам стали:

до 30 лет – лейтенант Анатолий Карнаухов (радиотехнический полк);

от 30 до 40 лет – капитан 3 ранга Виталий Миневич (соединение строящихся и ремонтирующихся подводных лодок);

старше 40 лет – капитан-лейтенант Рамиль Москов (соединение строящихся и ремонтирующихся подводных лодок).

В командном зачёте первое место завоевала дружина соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, второе - команда радиотехнического полка. Замкнула тройку лидеров сборная зенитного ракетного полка.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12400595@egNews

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