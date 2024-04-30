На Северном флоте завершился хоккейный сезон

Сегодня в Ледовой арене Северного флота состоялась торжественное закрытие хоккейного сезона 2023- 2023 года. Всех участников хоккейных матчей и зрителей поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий флотом отметил, что особенностью этого хоккейного сезона стало то, что он проходил в период проведения специальной военной операции, когда военнослужащие, граждане России выполняют свой священный долг по защите Отечества. Шесть команд из состава Северной военной хоккейной лиги не смогли принять участие в данном хоккейном сезоне, поскольку большая часть военнослужащих находится в районах выполнения задач.

Вице-адмирал Константин Кабанцов пожелал игрокам дальнейших спортивных свершений и особо поблагодарил болельщиков за горячую поддержку своих команд.

Нынешний хоккейный сезон на ледовых площадках в гарнизонах Северного флота начался 25 ноября 2023 года. В нём приняли участие 14 хоккейных команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих все объединения, соединения и ряд воинских частей. В их числе «К-21», «Альбатрос», «Торнадо» «Тайфун», «Гроза», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Авианосец», «Пётр Великий» и «Палубник», а также команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда».

В текущем сезоне Северной военной хоккейной лиги играло более 250 игроков и было проведено 395 хоккейных матчей.

Обладателем главного трофея Северной военной хоккейной лиги пятый раз в истории стала команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», которая забрала его у «Грозы» - сборной команды смешанного авиационного корпуса Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511082@egNews