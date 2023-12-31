На Северном флоте завершился осенний призыв граждан на военную службу

Северный флот завершил прием новобранцев по плану осенней призывной компании 2023 года, начавшейся 1 октября с.г.

Призывники были распределены в береговые части флота — мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и на надводные корабли.

В научно-производственные роты научно-производственного объединения «Севмаш» в город Северодвинск Архангельской области направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в научные подразделение Министерства обороны РФ отправлены два человека. Они будут заниматься научной работой в области инновационных технологий.

В ходе осенней призывной кампании на Северный флот прибыло около 3 тысяч новобранцев.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12493938@egNews