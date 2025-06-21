На Северном флоте завершился отборочный этап конкурса «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации», проводимый в рамках всеармейского конкурса среди команд видов, родов войск, округов и флотов.

Финальный этап отборочного конкурса прошёл в гарнизоне подводников Северного флота в городе Заозерск. В конкурсе принимали участия подразделения пожарной охраны местных гарнизонов Северного флота.

На финальном этапе конкурса за звание лучших военных пожарных боролись шесть команд из: Полярного, Ревды, Североморска, Печенги, Гаджиево и Заозерска. Участники конкурса соревновались на время в надевании боевой одежды и снаряжения пожарного, устанавливали пожарные мотопомпы, выполняли боевое развертывания, надевали дыхательные аппараты со сжатым воздухом, а также спасали пострадавшего из помещения и эвакуировали его на безопасное расстояние.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнований сильнейшими стала команда Заозерского гарнизона, на втором месте подразделение пожарной охраны Североморского гарнизона, третий результат показали представители Печенгского гарнизона.

Все участники соревнований показали высокую слаженность и выносливость при выполнении нормативов данного состязания.

Фото: https://mil.ru/news/8006e97a-6e6f-4490-9351-9f924c498500