На Северном флоте завершился открытый турнир по русскому бильярду

В Североморске вчера завершился открытый турнир на кубок командующего Северным флотом по русскому бильярду. Соревнования состоялись в бильярдном клубе «Лев». Торжественную церемонию закрытия провёл командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, он поблагодарил участников за красивую игру, мастерство, командный дух и волю к победе.

В церемонии закрытия также принял участие президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области Михаил Гаврилов.

В командном зачёте первое место заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, которой достался переходящий кубок. Второе место завоевала команда соединения подводных лодок «Краб». Тройку призеров замкнула команда штаба и управления Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в личном зачёте золотую медаль завоевал Анатолий Бучацкий представлявший команду «Краб», серебро получил Роман Донос из команды «Гроза». Бронзовые награды разделили два спортсмена, представитель команды подводных сил «Тайфун» Александр Бусарев и Алексей Артемов выступающий за команду «Краб».

В номинации «За лучшую серию» был награжден представитель команды штаба и управления Северного флота Александр Пушной, который установил рекорд турнира — одиннадцать забитых шаров подряд. Отдельный приз зрительских симпатий достался представительнице прекрасного пола из команды «Динамо» г. Мурманск Юлии Гринь.