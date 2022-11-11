На Северном флоте завершился перевод техники на зимний режим эксплуатации

В воинских частях, объединениях и соединениях Северного флота завершился перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Экипажи кораблей, подводных лодок и судов завершили проведение специальных работ по техническому обслуживанию и подготовке механизмов к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Перевод на зимний режим эксплуатации техники прошёл во всех соединениях и частях армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, морской пехоты и материально-технического обеспечения Северного флота.

К работе в условиях низких температур была подготовлена вся авиационная, колёсная, гусеничная и специальная техника. В рамках планового технического обслуживания была произведена замена масел, топлива и смазочных материалов, проверено электрооборудование, работа топливных систем и систем охлаждения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение месяца военнослужащие Северного флота провели обслуживание и подготовку к зиме более 8,1 тысячи единиц техники.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12444779@egNews