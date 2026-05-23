Марина Табейкина: о трудностях жизни с мужчинами, или Ответственность женщин за семейное счастье
Мурманская область. Арктика (16+)23.05.26 09:30

На Северном флоте завершился сбор руководящего состава медицинской службы ВМФ с участием военных медиков из КНР

На Северном флоте завершился сбор руководящего состава медицинской службы Военно-морского флота Российской Федерации, в котором также принимали участие военные медики военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Программа сбора включила в себя большой комплекс научно-практических мероприятий. Открыл сбор в городе Мурманске круглый стол, посвящённый вопросам Российско-китайского сотрудничества в области военно-морской медицины. Отдельной темой рассматривались перспективные направления развития морской медицины.

На второй день сбора в Североморске и на базе многофункционального медицинского центра 1469-го Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации состоялась научно-практическая конференция на тему «Боевая хирургическая травма».

В ходе конференции были заслушаны доклады ведущих специалистов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и практикующих военных медиков по тематике современных подходов к лечению ранений и травм, полученных во время боевых действий.

Особый интерес у участников сбора вызвали мастер-классы по лечению боевой хирургической травмы, которые были проведены на базе многофункционального медицинского центра.

Под руководством заместителя начальника кафедры травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова профессора, доктора медицинских наук Алексея Кудяшева начинающие флотские хирурги и травматологи отработали методики применения комплекта стержневого военно-полевого при огнестрельных переломах конечностей и таза.

Преподаватель кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова доцент, доктор медицинских наук Михаил Коржук предоставил возможность подробно ознакомиться с перспективами применения в хирургической практике инновационных технологий – топографо-анатомического моделирования и дополненной реальности. В ходе занятия обучающиеся с использованием специального программного обеспечения выполнили построение и пространственную визуализацию трехмерной модели у реального пациента с тяжелым проникающим ранением грудной клетки и наличием металлического осколка в тканях сердца, что позволило выбрать оптимальный путь оперативного доступа при проведении вмешательства по удалению инородного тела.

Для опытных коллег начальник хирургического отделения Североморского госпиталя кандидат медицинских наук Сергей Анипченко рассказал о применении на практике так называемого «Кобленцского алгоритма» – методики лечения тяжелых проникающих ранений брюшной полости.

Участники сбора и военные медики из состава китайской делегации также имели возможность ознакомиться с Северным флотом. Для них были организованы посещение новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» и экскурсия в музей Военно-воздушных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  сборе приняли участие ведущие медицинские специалисты Военно-морского флота, Вооружённых сил, Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России, медицинских служб иных силовых ведомств Российской Федерации, а также делегация от Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, во главе со старшим капитаном 1 ранга Цзюй Цзиньтао, начальником Управления военной медицины тыла штаба ВМС.

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/6d5f59da-fcf8-42de-b068-f8fc826f7e73

Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОД
Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
