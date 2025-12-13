Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.25 09:30

На Северном флоте завершился сбор руководящего состава, прошедший под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова

В ходе сбора состоялись десятки учебно-методических мероприятий, в числе которых — показные и контрольные занятия, круглые столы и семинары.

Был проверен уровень подготовки руководящего состава и выработано единство взглядов на подготовку оперативного состава органов военного управления флота и его объединений в вопросах управления группировками сил и войск Северного флота.

На одном из объектов Северного флота прошло показное занятие по организации его охраны и обороны. Участникам сбора продемонстрированы особенности применения противником современных робототехнических комплексов и способы борьбы с ними с использованием специальной техники и оборудования.

Были показаны действия антитеррористических групп по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований противника, а также способы маскировки объектов и действия личного состава в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сбора командующий флотом вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности десять военнослужащих — младшие, старшие и высшие офицеры, а также рядовой состав — были награждены орденами «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями Ушакова и «За спасение погибавших». Кроме того, была объявлена благодарность Президента Российской Федерации и присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

В завершение мероприятия состоялось подведение итогов сбора руководящего состава.

 

 

Фото пресс-службы Северного флота.

-

-

