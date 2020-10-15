На Северном морском пути «Седову» сопутствовала удача

Учебный парусник Росрыболовства «Седов» пересек западную границу Северного морского пути и вышел из пролива Карские ворота в Баренцево море. Таким образом барк успешно преодолел акваторию Севморпути, не встретив льды, и подтвердил безопасность навигации по высокоширотной морской магистрали в период чистой воды. На обоих сложных отрезках маршрута, где была самая высокая вероятность встретить ледяные поля, – проливы Лонга и Вилькицкого – «Седову» также сопутствовала удача.

В момент выхода в Баренцево море погода стояла ясная, температура воздуха достигала двух градусов тепла, волнение моря и скорость ветра были небольшими. Впереди экипаж «Седова» ждёт только потепление, новые встречи с морскими птицами и млекопитающими. Моряки надеются, что скоро барк снова пойдет под парусами.

Переход судна такого класса по арктическим морям – событие уникальное и не имеет аналогов в истории. Помимо обучающих и научно-практических задач экспедиция имеет большое символическое значение и призвана привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, продемонстрировать транспортный потенциал кратчайшего маршрута между Востоком и Западом, пишет Росрыболовство.