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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 16:35

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 373,41 тысячи тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 14 сентября текущего года составил 3714,93 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 51,42 тысячи тонн), что на 9,91 тысячи тонн, или на 0,3%, больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 373,41 тысячи тонн, (-15,30 тысячи тонн, или -3,94%). На промысле трески вылов составил 243,88 тысячи тонн (-18,15 тысячи тонн), пикши – 60,08 тысячи тонн (+5,29 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 245,6 тысячи тонн (-3,2 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 225,7 тысячи тонн (-12,4 тысячи тонн).

 

 

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