На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 456,14 тысячи тонн
По данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 23 ноября составил 4 млн 552,85 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 89,39 тысячи тонн), что на 19,76 тысячи тонн, или на 0,4%, больше уровня 2019 года,
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 456,14 тысячи тонн (-13,82 тысячи тонн, -2,94%). На промысле трески вылов составил 281,82 тысячи тонн (-22,35 тысячи тонн), пикши – 79,44 тысячи тонн (+10,05 тысячи тонн).
Общий объём добычи водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 274,3 тысячи тонн (-33,9 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 282,4 тысячи тонн (-42,3 тысячи тонн).