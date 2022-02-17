На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 47,1 тысячи тонн

Общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 14 февраля 2022 года, согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, составил 570 тысяч тонн, что на 48,9 тысячи тонн, или на 9,4% больше уровня 2021 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 47,1 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 30,1 тысячи тонн, пикши – 12,8 тысячи тонн.

В зоне иностранных государств рыбаками выловлено 35,1 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 2,2 тысячи тонн.