На Северном рыбохозяйственном бассейне показатель общего объёма добычи водных биоресурсов меньше прошлогоднего

Как сообщает системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 29 июня текущего года составил 2529,55 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 32,89 тысячи тонн), что на 171,7 тысячи тонн, или на 7,3% больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 270,0 тысяч тонн, что на 1,75 тысячи тонн, или на 0,65% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 184,86 тысячи тонн (-14,73 тысячи тонн). Вылов пикши составил 41,77 тысячи тонн (+12,53 тысячи тонн).

В зонах иностранных государств объём добычи составил 208 тысяч тонн (+18,9 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 87,9 тысячи тонн, что меньше уровня добычи (вылова) водных биоресурсов за аналогичный период прошлого года на 21,2 тысячи тонн.