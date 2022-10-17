Мурманская область. Арктика (16+)17.10.22 13:30
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 429 тысяч тонн водных биоресурсов
Российские рыбаки добыли уже 3,9 млн тонн рыбы и морепродуктов: с позитивной динамикой идёт промысел минтая, сельди и сардины иваси. К середине октября объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил почти 3,9 млн тонн.
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, на Северном рыбохозяйственном бассейне российские рыбаки добыли 429 тысяч тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 277 тысяч тонн, пикши – 64,6 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств (ИЭЗ), конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём вылова составил 431,2 тысячи тонн.
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