Мурманская область. Арктика (16+)29.04.20 11:20
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники наращивают вылов водных биоресурсов
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 29 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,8 млн тонн, что на 102,72 тысячи тонн, или на 6%, больше уровня прошлого года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% к уровню прошлого года – до 170,32 тысячи тонн. На промысле трески добыто 124,7 тысячи тонн – на 3,9 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился на 6,3 тысячи тонн – до 24,5 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 183,8 тысячи тонн, на 6,7% меньше уровня прошлого года.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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