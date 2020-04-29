На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники наращивают вылов водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 29 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,8 млн тонн, что на 102,72 тысячи тонн, или на 6%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% к уровню прошлого года – до 170,32 тысячи тонн. На промысле трески добыто 124,7 тысячи тонн – на 3,9 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился на 6,3 тысячи тонн – до 24,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 183,8 тысячи тонн, на 6,7% меньше уровня прошлого года.