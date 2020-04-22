Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 22 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,71 млн тонн, что на 85,23 тысячи тонн, или на 5,3%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 4,8% к уровню прошлого года – до 163,15 тысячи тонн. На промысле трески добыто 121,25 тысячи тонн – на 0,63 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 4,49 тысячи тонн – до 22,29 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 159 тысячи тонн, на 12% меньше уровня прошлого года.