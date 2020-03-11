На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов до 102,68 тысячи тонн морепродуктов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 11 марта текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,04 млн тонн, что почти на 102,6 тысячи тонн, или на 10,9%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 19,7% к уровню прошлого года – до 102,68 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 76,24 тысячи тонн – на 11,06 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,5 тысячи тонн – до 15,65 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 10%, до 61,5 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 40,7 тысячи тонн, что на 27% меньше уровня прошлого года.