Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 25 марта текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,27 млн тонн, что на 71,55 тысячи тонн, или на 6%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 11,3% к уровню прошлого года – до 125,7 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 93,5 тысячи тонн – на 6,7 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,21 тысячи тонн – до 18,57 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 8,2%, до 68,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 56,8 тысячи тонн, что на 20% меньше уровня прошлого года.