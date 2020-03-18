Мурманская область. Арктика (16+)18.03.20 11:20
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 14,5% к уровню прошлого года
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 18 марта текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,16 млн тонн, что на 86,38 тысячи тонн, или на 8,1%, больше уровня прошлого года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 14,5% к уровню прошлого года – почти до 113,7 тысячи тонн. На промысле трески добыто 84,2 тысячи тонн – на 7,6 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 4,11 тысячи тонн – до 17,5 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 9,4%, до 66,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 47,8 тысячи тонн, что на 23% меньше уровня прошлого года.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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