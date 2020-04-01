Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 1 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,4 млн тонн, что на 87,36 тысячи тонн, или на 6,7%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 7% к уровню прошлого года – до 135,8 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 101,9 тысячи тонн – на 2,7 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,42 тысячи тонн – до 19,4 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 7,7%, до 72,3 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 59,1 тысячи тонн, что на 19% меньше уровня прошлого года.