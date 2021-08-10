На северных реках Норвегии соорудили заборы-границы против «российской» горбуши

Чтобы не допустить проход горбуши на нерест, в Норвегии на реках устраивают заграждения. Там эту рыбу считают сорной и вредной для экологии.

Например, поперёк реки Карпэльв, которая протекает неподалёку от границы с Россией, оборудовали сложную преграду. Она не даёт горбуше подняться в верховья реки. Рыба скапливается около забора, местные жители периодически сортируют рыбу, отделяя «местного» лосося от «понаехавшей российской» горбуши.

Как пишет сайт «СеверПост», видео о такой речной границе разместили участники группы «Kirkenes Norway - Киркенес Норвегия».

Напомним, что ассоциация рыболовов и охотников муниципалитета Сёр-Варангер ввела запрет на ловлю сёмги в нескольких северных реках из-за опасений о состоянии запасов местного лосося.