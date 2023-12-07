На Северный флот прибыла очередная команда призывников

В главную базу Северного флота город Североморск прибыла очередная команда призывников, поступающих на Северный флот в ходе осенней призывной кампании 2023 года. В составе команды 70 молодых людей из Архангельской области и Республики Коми.

В пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота новобранцам предстоит пройти приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота - мотострелковые подразделения и морскую пехоту, а также авиационно-технические базы, части материально-технического обеспечения и на надводные корабли.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, через который проходят все призывники, созданы все условия для размещения, удовлетворения насущных потребностей и первичного военного обучения личного состава. Питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки.

Планируется, что в ходе осенней призывной кампании Северный флот пополнит около 3000 военнослужащих по призыву.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489870@egNews