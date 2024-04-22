На Северный флот прибыла первая команда призывников из Архангельской области

На главную базу Северного флота — город Североморск — прибыла первая команда призывников, поступающих на Северный флот в ходе весенней призывной компании 2024 года. В составе команды — молодые люди из Архангельской области.

В пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота новобранцам предстоит пройти приёмно-техническую и медицинскую комиссию.

После прохождения комиссии призывники будут распределены в подразделения береговых войск, авиационно-технические базы, части материально-технического обеспечения и на надводные корабли.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, через который проходят все призывники, созданы все условия для размещения и первичного военного обучения личного состава.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510040@egNews