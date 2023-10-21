На Северный флот прибыли курсанты факультета психологии Военного университета для прохождения стажировки

В региональный центр психологической работы Северного флота, для прохождения практики, прибыли курсанты факультета психологии Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России.

В настоящее время курсанты работают с молодым пополнением, прибывшим в ходе осенней призывной компании 2023 года, в пункте приема и распределения военнослужащих Северного флота.

Психологи проводят социально-психологическое изучение новобранцев и оценивают соответствие военнослужащих профессионально-психологическим требованиям к прохождению военной службы по призыву.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, курсанты проводят первичное психологическое тестирование молодого пополнения. Помимо этого, с призывниками проводится углубленное социально-психологическое анкетирование. Специалисты-психологи оказывают помощь в адаптации военнослужащих по призыву к условиям военной службы и выбору военной специальности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482606@egNews