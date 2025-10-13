На Северный флот прибыли курсанты факультета психологии Военного университета для прохождения стажировки

В региональный центр психологической работы Северного флота для прохождения практики прибыли курсанты факультета психологии Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, под наставничеством опытных специалистов, будущие офицеры на практике применяют теоретические знания и привлекаются к работе во всех отделах центра. Отдельное внимание уделяется изучению нормативной правовой базы и ведению документации.

Они обучаются навыкам применения технических средств психологической работы, с целью проведения мероприятий психологической реабилитации и восстановления боевой активности военнослужащих.

В соединениях и воинских частях для курсантов доступны все направления психологической деятельности.

Данная практика необходима перед распределением их в войска.

Фото: https://mil.ru/news/059914c9-c421-4a50-8f69-4af928536406