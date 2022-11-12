На Северный флот в рамках осеннего призыва прибыла первая команда призывников

В главную базу Северного флота город Североморск в рамках осеннего призыва 2022 года прибыла первая команда призывников. В пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота прибыло 49 призывников из Республики Коми, которые в настоящее время проходят приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

Для молодого пополнения созданы все необходимые условия для их размещения и первичного военного обучения. Питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки.

При распределении молодых людей по воинским частям обязательно учитывается уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев.

После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота - мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли.

Как сообщает пресс-служба СФ, для прохождения службы призывников в береговых частях и на кораблях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.

Через пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, проходят все призывники, прибывающие на Северный флот.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444995@egNews