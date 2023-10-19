На Северный флот в рамках осенней призывной кампании прибыла первая команда призывников

На Северный флот в рамках осенней призывной кампании 2023 года прибыла первая команда призывников. В пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота в Североморске прибыли 22 призывника из Мурманска.

«В ходе работы приёмно-технической комиссии новобранцы проходят собеседование с психологами и социологами, психологическое тестирование и военно-врачебную комиссию. С учётом результатов комиссии и личного желания призывника идёт распределение в береговые части флота — мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли. В ходе осенней призывной кампании на Северный флот поступит около 3 тысяч новобранцев», — сообщил заместитель председателя приёмно-технической комиссии Северного флота капитан 2 ранга Андрей Кредшев.

Для молодого пополнения созданы все необходимые условия для размещения и первичного военного обучения. Питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при распределении молодых людей по воинским частям обязательно учитывается уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества.

Через пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота проходят все призывники, прибывающие на Северный флот.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482441@egNews