Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 19 по 25 октября текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняли тенденцию к стабильности или снижению.

На Северо-Западе цены на основные виды мороженой рыбы практически не изменились, что обусловлено снижением темпов закупок предприятиями торговли и переработки из-за усиления противоэпидемических мероприятий: треска – 205 руб./кг, пикша – 140 руб./кг, скумбрия – 140 руб./кг, сельдь – 70 руб./кг.

Розничные цены продолжили укрепляться. С 13 по 19 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,3%. По сравнению с началом года цены выросли на 2,3%.

За январь-сентябрь 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 4,2%, а его стоимость снизилась на 7,2%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта - мороженой рыбе - уменьшились на 11,4%. Объём импорта снизился на 9,2%, а его стоимость на 10,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу уменьшились на 9,4%, на рыбу мороженую на 0,1% и на филе – на 8,3%.