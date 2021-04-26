Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 19 по 25 апреля цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны в целом сохранились на прежнем уровне

На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность: пикша – 145 руб./кг, скумбрия – 170 руб./кг, сельдь атлантическая – 102 руб./кг. Сохранилась тенденция к удорожанию трески (230 руб./кг, +0,9%), обусловленная хорошим экспортным спросом на фоне снижения объёмов предложения с промысла и запасов в холодильниках.

Розничные цены стабилизировались. В период с 12 по 19 апреля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную не изменился.