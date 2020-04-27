Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 20 по 26 апреля текущего года, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны продолжали снижаться.

На северо-западе ещё на 1,7%, до 170 рублей за килограмм, подешевела пикша. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались под влиянием слабых оптовых и розничных продаж в условиях усиления карантинных мер, направленных на ограничение перемещения населения.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 14 по 20 апреля повысился на 0,1%.