Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, за прошедший период, с 9 по 15 марта текущего года, в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохранялась разнонаправленная динамика цен на мороженую рыбу.

На северо-западе неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка способствовала удешевлению трески – на 0,8%, до 248 рублей за килограмм, а слабый внутренний спрос обусловил снижение цен на сельдь и скумбрию – на 2,7% и 1,4%, до 73 рублей и 143 рублей за килограмм соответственно. Цены на другие виды мороженой рыбы стабильны.

Розничные цены были стабильны. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 3 по 10 марта не изменился.