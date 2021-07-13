Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 14:00
На Северо-Западе оптовая цена на пикшу за неделю снизилась на 2,1%
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 5 по 11 июля текущего года наметилась тенденция снижения цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка.
На Северо-Западе оптовая цена на пикшу за неделю снизилась на 2,1%, до 140 рублей за кг, в связи с хорошими темпами промысла и ростом предложения на фоне снижения спроса. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались стабильны. К примеру, стоимость трески составляет 225 рублей за кг, скумбрии – 185 рублей за кг, атлантической сельди – 102 рубля за кг.
Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность под влиянием летнего сокращения потребительского спроса. Так, стоимость мойвы составляет 125 рублей за кг, атлантической сельди – 110 рублей за кг.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-
Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
-Скоро в эфире16:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе оптовая цена на пикшу за неделю снизилась на 2,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 82 копейки, доллар потерял 57 копеек-PRO Энергетику (18+)Ветропарку «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России