Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 5 по 11 июля текущего года наметилась тенденция снижения цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка.

На Северо-Западе оптовая цена на пикшу за неделю снизилась на 2,1%, до 140 рублей за кг, в связи с хорошими темпами промысла и ростом предложения на фоне снижения спроса. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались стабильны. К примеру, стоимость трески составляет 225 рублей за кг, скумбрии – 185 рублей за кг, атлантической сельди – 102 рубля за кг.

Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность под влиянием летнего сокращения потребительского спроса. Так, стоимость мойвы составляет 125 рублей за кг, атлантической сельди – 110 рублей за кг.