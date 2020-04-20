На северо-западе отмечается дальнейшее снижение цен на пикшу и треску

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, за прошедший период, с 13 по 19 апреля текущего года, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали ранее сформированную тенденцию к снижению.

На северо-западе рост предложения с промысла на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации на рынках сбыта способствовал дальнейшему снижению цен на пикшу – на 1,1%, до 173 рублей за килограмм. Также подешевела треска - на 1,2%, до 245 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 7 по 13 апреля повысился на 0,2%.