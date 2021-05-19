На Северо-Западе ситуация с ценами на основные виды мороженой рыбы стабильная

По данным мониторинга Росрыболовства, с 11 по 16 мая динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала разнонаправленные тренды.

На Северо-Западе ситуация с ценами на основные виды мороженой рыбы была стабильной. Цены остались на уровне предыдущей недели: атлантическая треска – 230 рублей за килограмм, скумбрия – 175 рублей, пикша – 145 рублей, атлантическая сельдь – 102 рубля.

В период с 3 по 11 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,3%.