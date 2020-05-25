Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 18 по 24 мая текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала, в основном, понижательный тренд.

На северо-западе снизились цены на пикшу, атлантическую треску и скумбрию – на 4,8%, 1,6% и 2,1%, до 160 рублей, 240 рублей и 137 рублей за килограмм соответственно. Это обусловлено влиянием неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, а также ослаблением внутреннего спроса со стороны переработчиков и организаций оптовой и розничной торговли в условиях сохранения карантинных мер.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 13 по 18 мая увеличился на 0,1%.