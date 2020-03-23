На северо-западе снизились оптовые цены на треску и пикшу

Как сообщает группа мониторинга Росрыболовства, с 16 по 22 марта текущего года, в оптовом сегменте внутреннего рынка сохранялась разнонаправленная динамика цен на мороженую рыбу.

На северо-западе снизились цены на треску и пикшу – на 1,2% и 1,1%, до 245 рублей и 178 рублей за килограмм, под влиянием сложившей неблагоприятной эпидемиологической обстановки в странах Северной Европы и возникающих проблем с логистикой и продажами продукции. Цены на другие виды мороженой рыбы стабильны.

Розничные цены снижаются. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 11 по 16 марта уменьшился на 0,1%.