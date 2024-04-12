На Северо-Западе страны на 103% увеличилось число вакансий, связанных с космической отраслью

От эффективности ракетно-космической отрасли во многом зависят экономические успехи, конкурентоспособность и безопасность России. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня космонавтики, сообщается в соцсетях палаты регионов.

День, когда человек впервые покорил космическое пространство, принёс настоящий триумф отечественной науке и технике, отметила Матвиенко. «Советский Союз совершил прорыв в космическую эру, и мы испытываем чувство неподдельной гордости за наши достижения. Огромный труд учёных, инженерный гений конструкторов, мужество и самоотверженность лётчиков-космонавтов открыли нам путь в Галактику», — добавила она.

Ко Дню космонавтики эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, связанные с космической отраслью, и выяснили, какие специалисты были самими востребованными в регионах СЗФО.

В 2023 году в СЗФО компании разместили более 500 вакансий, связанных с космической отраслью, что на 103% больше, чем в 2022 году. Сильнее всего спрос на таких специалистов на Северо-Западе страны заметен у работодателей из Петербурга (+133% новых вакансий), Калининградской области (+110%).

В I квартале 2024 года сохраняется динамика роста спроса на специалистов, связанных с космической отраслью: в первые 3 месяца в регионах СЗФО, было открыто более 100 новых вакансий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными специалистами в космической отрасли в регионах СЗФО в 2023 году были инженеры-проектировщики и программисты, реже встречались вакансии картографов, инженеров по защите информации, токарей, шлифовщиков и монтажников.

«Высшее образование остаётся одним из приоритетных требований у компаний к специалистам и встречается в 67% вакансий для них. Причём год к году доля вакансий с обязательным высшим образование увеличилась на 10%.

Помимо этого, от специалистов из космической отрасли ждут общих навыков, таких как: владение компьютером, в том числе прикладными программами (AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D), чтение технической документации и чертежей, деловая переписка, знание определенных языков программирования. При этом работодатели хотели бы видеть у себя сотрудников, умеющих работы в команде, ответственных, стрессоустойчивых, самостоятельных и коммуникабельных», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Зарплаты специалистов, занятых в космической сфере, в регионах СЗФО за год выросли на 5000 - до 100000 рублей. В России рыночный диапазон зарплат составляет 74713 рублей - 99 000 рублей, что на 4000 – 9000 рублей больше, чем в 2022 году.

Как правило, компании ищут специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», а также в образовательные учреждения.