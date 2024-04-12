В Мурманске вновь пройдёт фестиваль «НаМОДнение»Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.24 12:00

На Северо-Западе страны на 103% увеличилось число вакансий, связанных с космической отраслью

От эффективности ракетно-космической отрасли во многом зависят экономические успехи, конкурентоспособность и безопасность России. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня космонавтики, сообщается в соцсетях палаты регионов.

День, когда человек впервые покорил космическое пространство, принёс настоящий триумф отечественной науке и технике, отметила Матвиенко. «Советский Союз совершил прорыв в космическую эру, и мы испытываем чувство неподдельной гордости за наши достижения. Огромный труд учёных, инженерный гений конструкторов, мужество и самоотверженность лётчиков-космонавтов открыли нам путь в Галактику», — добавила она.

Ко Дню космонавтики эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, связанные с космической отраслью, и выяснили, какие специалисты были самими востребованными в регионах СЗФО. 

В 2023 году в СЗФО компании разместили более 500 вакансий, связанных с космической отраслью, что на 103% больше, чем в 2022 году. Сильнее всего спрос на таких специалистов на Северо-Западе страны заметен у работодателей из Петербурга (+133% новых вакансий), Калининградской области (+110%).

В I квартале 2024 года сохраняется динамика роста спроса на специалистов, связанных с космической отраслью: в первые 3 месяца в регионах СЗФО, было открыто более 100 новых вакансий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными специалистами в космической отрасли в регионах СЗФО в 2023 году были инженеры-проектировщики и программисты, реже встречались вакансии картографов, инженеров по защите информации, токарей, шлифовщиков и монтажников.

«Высшее образование остаётся одним из приоритетных требований у компаний к специалистам и встречается в 67% вакансий для них. Причём год к году доля вакансий с обязательным высшим образование увеличилась на 10%.

Помимо этого, от специалистов из космической отрасли ждут общих навыков, таких как: владение компьютером, в том числе прикладными программами (AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D), чтение технической документации и чертежей, деловая переписка, знание определенных языков программирования. При этом работодатели хотели бы видеть у себя сотрудников, умеющих работы в команде, ответственных, стрессоустойчивых, самостоятельных и коммуникабельных», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Зарплаты специалистов, занятых в космической сфере, в регионах СЗФО за год выросли на 5000 - до 100000 рублей. В России рыночный диапазон зарплат составляет 74713 рублей - 99 000 рублей, что на 4000 – 9000 рублей больше, чем в 2022 году. 

Как правило, компании ищут специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», а также в образовательные учреждения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллара потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)На очередном заседании областной Думы парламентариям будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2023 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика