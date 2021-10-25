На Североморской теплосети завершён капитальный ремонт

По итогам прошлого отопительного сезона правительством Мурманской области принято решение о выделении средств из резервного фонда на проведение капитальных ремонтов наиболее проблемных участков тепловой сети ЗАТО г. Североморск.

В том числе перед специалистами «Мурманэнергосбыта» была поставлена задача в кратчайшие сроки, с августа по октябрь, провести замену головного ствола теплотрассы от 33 ТЦ до ЦТП на ул. Комсомольской.

Как рассказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина, из-за непосредственной близости гаражного кооператива прокладка трубопровода производилась бесканальным способом.

На время проведения ремонта жилые дома и соцобъекты были переключены на 345 ТЦ.

Работы по участку завершены. Трубопровод опрессован и введён в эксплуатацию.

В настоящее время все дома на участке 33 ТЦ запитаны по штатной схеме. По итогам контрольного визита министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков подчеркнул, что проведенные ремонтные мероприятия не только повысили надёжность отопительной системы ЗАТО в целом, но, в частности, уже сегодня обеспечили бесперебойное теплоснабжение более 3,5 тысячи потребителей в текущий и предстоящие отопительные периоды.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в зону теплоснабжения «Комсомольская» входят 27 МКД, а также 16 объектов социальной и военной инфраструктуры. Износ тепловых сетей и оборудования составлял более 90%.