В Мурманской области стартовал конкурс «На Севере буду мамой!»С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.25 09:30

На «Севмаше» состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск»

Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе.

1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

«Сегодня для нас знаковое событие – со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», – отметил глава российского военного ведомства.

Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», – сказал Андрей Белоусов.

Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта «Звёздочка» проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по итогам работы на заводах Андрей Белоусов провёл совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-морским флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе.

В начале сентября этого года «Иван Папанин» вошёл в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Корабли штурмуют бастионы». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»