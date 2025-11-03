На «Севмаше» состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск»

Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе.

1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

«Сегодня для нас знаковое событие – со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», – отметил глава российского военного ведомства.

Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», – сказал Андрей Белоусов.

Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта «Звёздочка» проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по итогам работы на заводах Андрей Белоусов провёл совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-морским флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе.

В начале сентября этого года «Иван Папанин» вошёл в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания.

Фото и видео: https://vk.com/mil