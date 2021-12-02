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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 08:00

На широте Мурманска началась полярная ночь. Ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 декабря погоду нашего региона будет определять циклон с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°.

3 и 4 декабря на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится: 3 декабря -8-13° местами до -20°, 4 декабря -15-20° в отдельных районах до - 23-28°.

На широте Мурманска полярная ночь начнётся 2 декабря 2021 года и продлится по 10 января 2022 года включительно. Первый восход солнца, при условии ясной или малооблачной погоды можно будет наблюдать 11 января 2022 года в 12 час 36 мин, заход солнца - 13 час 16 мин. Световой день продлится 40 мин. Время восхода солнца является расчётным и справедливо для идеально ровной поверхности при высоте места над уровнем моря.

Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°.  Гололедица.

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