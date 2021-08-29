На школьных линейках 1 сентября родителей будет меньше, чем до пандемии

Второй год подряд меньшее число родителей берёт отпуска или отпрашивается у работодателя ради посещения школьных линеек в первый день учебного года. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных родителей школьников из всех округов страны.

Присутствовать на школьной линейке 1 сентября планируют 47% работающих родителей: 22% отпросятся с работы на полдня, 25% возьмут отгул или день в счет отпуска. Мамы стремятся сопровождать ребенка в первый день учебы чаще отцов (56% против 40% соответственно). Ожидаемо, что родители учеников младших классов, несмотря на занятость на работе, чаще посещают школьные линейки: 61% среди тех, чьи дети идут в 1-5-й класс, против 36% среди родителей учеников 6-11-х классов.

Из-за коронавирусных ограничений второй год подряд чуть меньшее число трудоустроенных родителей проводит детей в школу 1 сентября (47% сегодня, 48% — в прошлом году против 53% в 2019-м).