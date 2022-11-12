На Шпицбергене с конца ноября начнут принимать российские банковские карты

Об этом 11 ноября сообщила руководитель Центра арктического туризма «Грумант» Татьяна Агеева. «На территории наших российских посёлков оплатить питание, проживание, какие-то экскурсии и даже сувенирную продукцию стало возможно российской картой. Это было непросто, тем не менее с конца ноября эта система заработает в полном объёме», — сказала она на Международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

Как пишет iz.ru, Агеева рассказала, что сейчас завершается формирование пакетных туров на Шпицберген, в которые включены трансфер, питание и проживание. Для того чтобы добраться до архипелага, потребуется шенгенская виза.