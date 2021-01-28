На штабе при Министерстве строительства Мурманской области обсудили прохождение экологической экспертизы социальными объектами

Под председательством вице-губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского состоялось третье в текущем году заседание еженедельного штаба по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов. На повестке дня стоял вопрос о прохождении обязательной с 28 августа 2020 года государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне.

Как пояснили в Росприроднадзоре, процедура получения положительного заключения длительная. Только подготовительный этап занимает от одного до двух месяцев, потом ещё два месяца требуется на саму экспертизу и ещё 30 дней, возможно, потребуется на продление.

«В Мурманской области из объектов госпрограмм, на которые распространяются новые нормы, зашёл в государственную экологическую экспертизу физкультурно-оздоровительный комплекс в Ковдоре. Именно опыт этого муниципалитета будет учитываться при прохождении этой процедуры остальным объектами. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы не затягивать этот процесс. Также правительство региона совместно с сенатором от Мурманской области Константином Долговым ведёт работу по освобождению от обязанности проходить экологическую экспертизу социальным объектам», – отметил Владислав Сандурский.