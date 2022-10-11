На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем

Механизм реализации изменений в федеральном законе «Об электроэнергетике», связанных с новыми функциями Системного оператора, в рамках рабочей встречи обсудил заместитель губернатора Мурманской области Алексея Лыженкова с руководством Кольского РДУ.

Директор РДУ Андрей Щенников проинформировал замглавы региона, что с 2023 года вводится новая система планирования перспективного развития электроэнергетики.

Так, на Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) на среднесрочную перспективу, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем.

Как отметил Андрей Щенников, таким образом, отрасль уходит от разработки схем и программ развития электроэнергетики каждого субъекта РФ, а СиПР ЭЭС приравнивается к отраслевым документам стратегического планирования РФ для подготовки документов территориального планирования.

В этом документе будут отражены все планируемые и строящиеся объекты класса напряжения 110 кВ и выше, оказывающие влияние на работу региональных энергосистем.

В новой системе планирования региональным органам власти отводится важная роль в части оценки реализуемости наиболее крупных перспективных проектов по технологическому присоединению новых потребителей и координации СиПР со схемами теплоснабжения. Кроме общественных обсуждений, предусмотрена отдельная процедура рассмотрения проекта схемы и программы развития энергосистемы в части технических решений по развитию электроэнергетики.

«Расширение функционала Системного оператора и создание таким образом отраслевого центра компетенций позволит вывести разработку главных документов развития отрасли на качественно новый уровень», – подчеркнул Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, стороны также акцентировали внимание на сроках предоставления и рассмотрения документов и договорились о регулярных консультациях при работе над планированием развития энергосистемы Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru