На склоне горы Нюдуайвенч провели чемпионат и первенство Мурманской области по горнолыжному спорту

В Мончегорске провели чемпионат и первенство Мурманской области по горнолыжному спорту. На склоне горы Нюдуайвенч состязались 27 спортсменов из Мурманска, Мончегорска и Кировска. Лучших определяли в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

В первенстве в дисциплине «слалом» победу одержали Софья Иванова и Денис Попиков. Серебряные призёры – Мария Шаталова и Константин Шаллоев. «Бронзу» завоевали Елизавета Орехова и Савелий Абакумов. В «слаломе-гиганте» золотые медали завоевали Софья Иванова и Савелий Абакумов. Вторыми стали Мария Шаталова и Денис Попиков. «Бронза» у Евгении Виноградовой и Константина Шаллоева.

В чемпионате в дисциплине «слалом» лучшими стали Мария Шаталова и Константин Шаллоев. Серебряные медали забрали Софья Иванова и Денис Попиков. «Бронза» у Анастасии Соловьевой и Тимофея Чорногуза. В дисциплине «слалом-гигант» золотые медали завоевали Эрика Финк и Дмитрий Сапов. Второе место у Софьи Ивановов и Савелия Абакумова. Бронзовые призёры – Мария Шаталова и Денис Попиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/